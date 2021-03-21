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Кольцо от Пугачевой и др… Что подарили Анастасии Ивлеевой на юбилей?

Кольцо от Пугачевой и др… Что подарили Анастасии Ивлеевой на юбилей?

Прошла неделя с того дня, как известная телеведущая Анастасия Ивлеева громко отпраздновала свой юбилей. На вечернике в столичном ресторане «Прага» собрались все артисты шоу-бизнеса. Наконец, Ивлеева показала, что ей подарили ее знаменитые друзья.

Анастасия Ивлеева с размахом отмечала свое тридцатилетие, поэтому и подарки у нее были соответствующие. Самый дорогой подарок преподнёс Филипп Киркоров. Он подарил телеведущей сделанное на заказ винтажное колье с жемчугом и бриллиантами Chanel стоимостью от 3 миллионов рублей. Более того, даже Элджей подарил своей жене презент намного дешевле. Так, рэпер поздравил любимую кольцом за 1 миллион рублей с желтым бриллиантом. Алла Пугачева тоже не скупилась! Примадонна вручила Ивлеевой крестик из белого золота с изумрудами, стоимостью около 600 тысяч рублей. Дима Билан же подарил сумочку OFF-WHITE за 90 тысяч рублей. Однако не обошлось и без загадок. Анонимный гость передал телеведущей ридикюль, который стоит 178 тысяч рублей. Известно также, что Александр Ревва подарил часы с бриллиантом, а Клава Кока — банный халат Versace.






Отметим, что сама вечеринка в стиле кибер-барокко обошлась звезде в 1,2 миллиона рублей. И это только за аренду помещения! В итоге, Ивлеева порадовала гостей казино, аниматорами и шоу-программой.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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