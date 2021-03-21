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Коллекторы назвали самых ненадежных заемщиков

Коллекторы назвали самых ненадежных заемщиков

Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, что офисные сотрудники, продавцы и официанты чаще всего пропускают платежи по кредитам. Самыми ответственными заемщиками являются военные, учителя и врачи.

"Структура должников банков и микрофинансовых организаций с просроченной задолженностью по сфере занятости показывает преобладание занятых в сфере услуг (25%). К ним относятся менеджеры, официанты, повара, горничные, риелторы, ведущие праздников, экскурсоводы, сотрудники туристических агентств и так далее. Вторая и третья по удельному весу категории неплательщиков — офисные специалисты и работники сферы торговли, порядка 20% и 18%", — уточнили в ассоциации.

Год назад в этот список входили курьеры, но в 2020 году в связи с резким спросам на услуги по доставке доход клиентов, занятых в этой сфере, сильно вырос. Это позволило должникам начать качественно обслуживать ранее взятые обязательства. Меньше всего просрочек обнаружено у пенсионеров (3%), сотрудников финансовых организаций (3%), офицеров (1,5%), врачей (2%) и учителей (1%).

Офицеры, врачи и учителя — сотрудники бюджетной сферы, зарплаты которых индексируется и носят постоянный характер, даже в кризисные времена. Кроме того, в этих сферах на текущий момент нет сокращений, поэтому клиентам этих профессий достаточно легко просчитать свои финансовые силы в перспективе нескольких месяцев.

Ранее NEWSTES писал, что россияне начали активно скупать частные дома в ипотеку.

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По материалам: uposters.ru
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