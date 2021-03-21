Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам

Вадим Карасев

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Чаще всего пропускают платежи по кредитам офисные работники, продавцы и официанты. При этом военные, учителя и врачи — самые добросовестные заемщики. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Так, 25 процентов «просрочки» приходится на сотрудников сферы услуг: менеджеров, работником общепита, ведущих мероприятий, сотрудников турагентств и так далее. На втором месте — офисные служащие и работники торговли, а на третьем — строители.

При этом доля пожилых людей в рейтинге крайне мала. Как определили эксперты, это связано с привычкой людей в возрасте тщательно планировать бюджет. То же самое касается и бюджетников. Кроме того, их зарплата не зависит от кризиса.

Ранее коллекторы рассказали, что в России выросло число просроченных кредитов. На конец января 2021 года их доля составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее.