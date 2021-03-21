Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Комбриг ВСУ попытался прикрыть дезертирство военнослужащих увольнениями

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, украинский командир бригады предпринял попытки укрыть побег военнослужащих, которые служили в зоне «ООС».

По словам Якова Осадчего, который является представителем Народной милиции Луганской народной республики, командир оперативного командования Украины «Восток» генерал Нестеренко направил общую комиссию в 92-ю бригаду с целью проверить наличие личного состава в Донбассе и поведения солдат. Под пристальным вниманием комиссия должна была проверить бытовые потерь в соединении.

Яков Осадчий сообщает, что комбриг Павел Федосеенко оформляет заявления и последующие документы на отстранение от службы задним числом. Так же комиссия обнаружила изменения в инциденте начала года по причине гибели 10 человек и ранении 12 солдат из-за атаки со стороны Народной милиции ЛНР.

Сообщение Комбриг ВСУ попытался прикрыть дезертирство военнослужащих увольнениями появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В Госдуме разочаровались словами Меркель о Крыме
В Госдуме разочаровались словами Меркель о Крыме
Названа причина утечки топлива в российском регионе
Названа причина утечки топлива в российском регионе
Россиянка переехала вылетевшего на дорогу ребенка и скрылась
Россиянка переехала вылетевшего на дорогу ребенка и скрылась
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
Финансист предупредил, когда не стоит связываться с долларами
Финансист назвал причины отказаться от покупки долларов
Финансист назвал причины отказаться от покупки долларов
Антонов заявил о необходимости проанализировать состояние отношений с США
Антонов заявил о необходимости проанализировать состояние отношений с
Нагиев разрезал брюки на Урганте в эфире шоу
Нагиев разрезал брюки на Урганте в эфире шоу
Познер оценил предложение Путина поговорить с Байденом в прямом эфире
Познер оценил предложение Путина поговорить с Байденом в прямом эфире
"Считаю Россию своей родиной": Манижа обвинила хейтеров в расизме
"Считаю Россию своей родиной": Манижа обвинила хейтеров в расизме
Первая страна в мире завершила вакцинацию
Первая страна в мире завершила вакцинацию
В Черное море вошел второй корабль НАТО
В Черное море вошел второй корабль НАТО
Байден счел Камалу Харрис умнее
Байден счел Камалу Харрис умнее

Топ на сегодня

Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Комбриг ВС Брыжинский рассказал о последствиях атаки на Донбассе
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину автомобиля
В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

Еще по теме

ЛНР: ВСУ продолжают наращивать техническую мощь у Донбасса
Офицер ВСУ дезертировал, не дождавшись отпуска
Трое солдат ВСУ погибли из-за халатности при обращении с боеприпасами
Украинский военный угнал БМП и сдался Народной милиции ЛНР