Комбриг ВСУ попытался прикрыть дезертирство военнослужащих увольнениями

Лидия Мартынова

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, украинский командир бригады предпринял попытки укрыть побег военнослужащих, которые служили в зоне «ООС».

По словам Якова Осадчего, который является представителем Народной милиции Луганской народной республики, командир оперативного командования Украины «Восток» генерал Нестеренко направил общую комиссию в 92-ю бригаду с целью проверить наличие личного состава в Донбассе и поведения солдат. Под пристальным вниманием комиссия должна была проверить бытовые потерь в соединении.

Яков Осадчий сообщает, что комбриг Павел Федосеенко оформляет заявления и последующие документы на отстранение от службы задним числом. Так же комиссия обнаружила изменения в инциденте начала года по причине гибели 10 человек и ранении 12 солдат из-за атаки со стороны Народной милиции ЛНР.

Сообщение Комбриг ВСУ попытался прикрыть дезертирство военнослужащих увольнениями появились сначала на Информационное агентство "SM News".