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Компания BigHit объявила о глобальных переменах и сменила название на HYBE

Компания BigHit объявила о глобальных переменах и сменила название на HYBE

Компания BigHit Entertainment наконец рассекретила свои планы и озвучила новое название для лейбла. Теперь привычный для нас головной офис, выпустивший «Бантан», переквалифицируется в HYBE. Зачем и почему? Давайте разбираться…

Бан ШиХёк (Ban Si-hyuk), директор музыкальной корпорации, объяснил смену имени тем, что компания уже давно переросла свое старое доброе название BigHit Entertainment. Дело в том, что когда-то ее создавали для того, чтобы заниматься сферой развлечений, но сейчас лейбл вышел на другой уровень и охватил совершенно неожиданные для себя отрасли. Например, теперь компания вовлечена в бизнес 360, IP-бизнес и сектор образования.


Однако, не стоит торопиться и прощаться с BigHit. Один из лидеров индустрии заявил, что теперь появится подразделение BIGHIT Music, которое, как раз таки, будет заниматься исключительно артистами, их раскруткой, общением с поклонниками групп и станет неким домом для музыкантов.

В целом, компанию разделят на 3 департамента: HYBE Labels, HYBE Solutions и HYBE Platforms. Обещается также и создание 2 штаб-квартир: HYBE HQ в Сеуле и международный офис HYBE America.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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