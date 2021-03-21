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Компания Renault представит электрический кроссовер Megane в 2021 году

Renault Megane вскоре станет полностью электрическим кроссовером. Будущую новинку недавно впервые продемонстрировали на рендерных изображениях.

Компания Renault в конце текущего года собирается показать новый совершенно электрический кроссовер Megane – всего через несколько месяцев после представления уникального концепта Megane eVision. Рестайлинговый Renault Megane, прототип которого был обнаружен несколько ранее, откроет свою новую главу для автомобильной французской компании в рамках ее новой стратегии «Renaulution».

Следует отметить, что новый план был нацелен на то, чтобы компания Renault к 2025 году смогла выпустить семь новых совершенно электрокаров, причем новый Megane станет первым из них. Это только одна из нескольких моделей, которые Renault будут строить на новой «тележке» CMF-EV совместного альянса Renault-Nissan.

Изначально, как стало известно, электрический Megane будет применять новую батарею на 60 кВтч, она будет приводить в действие электромотор с солидной отдачей 215 л.с. и с крутящим моментом 300 Нм. Запас хода по циклу WLTP обещают в 280 км, а разгон до 100 км/ч у модели займет менее 8 секунд. Ожидаемая стартовая цена данного французского электрокара составит от 35 000 до 40 000 фунтов стерлингов на британском рынке.

Сообщение Компания Renault представит электрический кроссовер Megane в 2021 году появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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