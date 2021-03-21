Конор Макгрегор провозгласил себя чемпионом UFC в легком весе после ухода Хабиба

Анастасия Иванова

Спустя всего лишь сутки после того, как президент UFC Дана Уайт уже официально объявил об окончательной отставке чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, экс-чемпион того же промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор внезапно сам объявил себя новым королем легкого дивизиона.

«Чемпион мира в легком весе. Место теперь занято!» — лаконично написал Конор Макгрегор в своем твиттере.

Следует отметить, что в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC 257, главным событием в котором стал состоявшийся поединок между бойцами Дастином Порье и Конором Макгрегором. Американец отправил в нокаут знаменитого ирландца уже в середине второго раунда и выиграл.

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