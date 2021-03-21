Константин Ивлев: «Когда стал встречаться с Лерой, мне писали, что я старик. Вы что, обалдели?!»

Влада Некрасова

В феврале этого года Константин Ивлев женился во второй раз. Шеф-повар связал себя узами брака с Лерой Куденковой, которая младше его на 18 лет. По словам ресторатора, его совсем не смущает разница в возрасте.

После того, как Константин Ивлев развелся с первой женой и начал жить с Лерой Куденковой, на него обрушился шквал критики. «Какие-то диванные эксперты, которые мало чего в жизни соображают, начали мне писать: «Ой, дедушка, старик! Как же ты там с молодухой?» Ребята, вы чего, обалдели? Вам самим когда-то будет 47 лет, и что, вы будете называть себя дедушками? Это очень крутой возраст! А урологи так вообще говорят, что идеальный!» — заявил ведущий «Адской кухни».

Шеф-повар подчеркнул, что у него с Лерой нормальная разница в возрасте. По этому поводу у Ивлева нет никаких комплексов. «Как нам объясняли в школе, женщины взрослеют и умнеют быстрее мужиков, поэтому 28 лет для девушки — достаточно зрелый возраст, когда она уже все понимает. К счастью, у нас все совпало. Помню, как-то утром я открыл глаза и понял: все, это мое. Поэтому я сразу сказал: «Лер, ты мое. И отпускать тебя я не хочу». А поверьте мне, я достаточно любвеобильный парень и много чего и кого повидал. Но из всего этого большого количества женщин я выбрал ее. Поэтому я не могу наклеить на нее бирку «любовница», «подруга», «братан». Просто она моя», — отметил Константин.

К слову, волна негатива полилась не только в сторону Ивлева, но и в адрес его молодой жены. Куденкову обвинили в том, что именно она разрушила первый брак ресторатора. Константин же эти домыслы не раз пресекал. «Из семьи меня никто не уводил… Я человек подготовленный. В нужное время объяснил Лере, что будет происходить и почему ни в коем случае не надо на это реагировать. В страшное время живем, если честно. Кругом зависть и жадность, два больших порока. Конечно, поначалу она все-таки переживала, ведь моя бывшая жена сразу повела себя некорректно», — добавил шеф-повар.

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Хоть Лера и не смогла понравиться всем поклонникам Ивлева, зато она сразу нашла общий язык с его детьми. По словам Константина, сын Матвей и дочь Маруся хорошо приняли его новую избранницу. «Они видят, Лера — искренний человек и выбрала меня не потому, что я какой-то там богатый и знаменитый. А просто у нас случилась любовь. Но, к большому сожалению, после нашей недавней общей поездки на море отношения с бывшей женой в очередной раз обострились», — заключил телеведущий.