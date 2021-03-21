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Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с Тайванем

Kyodo: Токио заочно принял сторону США в случае конфликта КНР с Тайванем
Главы оборонных ведомств Японии и США договорились о сотрудничестве в случае военного конфликта между Китаем и Тайванем, передает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что вопрос был поднят американской стороной, при этом конкретные действия в случае обострения ситуации в регионе не обсуждались.

В 1949 году в результате гражданской войны в Китае силы "Гоминьдана" во главе с главой правительства Республики Китай Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Пекин считает Тайвань своей одноименной административной единицей.сообщало, что Китай предупредил США из-за Тайваня.
В мире

По материалам: ria.ru
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