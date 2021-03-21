Лидер Пентагона Ллойд Остин не обсуждал санкции против Индии за покупку российских ЗРК С-400

Влада Некрасова

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, Ллойд Остин, который занимает должность Главы Пентагона, не вступал в обсуждение с официальными представителями Индии о возможном введении санкционных ограничений против страны из-за того, что индийские власти хотят приобрести российский ракетный комплекс С-400.

Столица Индии Нью-Дели давно хочет приобрести российские С-400. Еще в 2015 году индийские представители объявили об этом. Контракт на доставку оружия был заключен в 2018 году во время приезда президента России Владимира Путина в Индию. Америка была этим крайне недовольна. США начали угрожать применением санкций в отношении стран, которые будут приобретать у России венное оружие.

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