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«Лига справедливости» Зака Снайдера собрала на КиноПоиск HD 400 тысяч зрителей

По состоянию на утро субботы режиссёрская версия фильма «Лига справедливости» от Зака Снайдера имела 400 тысяч зрителей на сервисе КиноПоиске HD, который получил возможность эксклюзивной премьеры картины.

Как пишет «Российская газета», прокат только за первый день получил в полтора раза больше зрителей, чем версия картины 2017 года. Аналогичное число зрителей было у фильма «Джокер» в 2019 году, но в кинотеатрах.

Фильм также имеет сейчас рейтинг 8,4 на основе 68 тысяч оценок и с ходу ворвался в топ-250 рейтинга площадки, расположившись на 60-м месте.

«Лига справедливости Зака Снайдера» – альтернативная версия фильма, вышедшего в 2017 году.

Сообщение «Лига справедливости» Зака Снайдера собрала на КиноПоиск HD 400 тысяч зрителей появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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