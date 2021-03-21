Любовница Ефремова отправилась судиться из-за съемной квартиры

Вадим Карасев

Фото: Кинопоиск

Актриса Дарья Белоусова, которую заподозрили в отношениях с артистом Михаилом Ефремовым, потребовала более 300 тысяч рублей от хозяйки съемной квартиры. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание пишет, что после смертельного ДТП в центре Москвы с участием Ефремова он остался в съемной квартире Белоусовой, откуда на следующий день его вывели в наручниках.

Спустя несколько недель после аварии хозяйка жилья Анна Захерман заявила, что Ефремов и его любовница Белоусова нанесли ей урон на 365 тысяч рублей: разбили окно, сломали холодильник, плиту, украли пылесос, раскололи унитаз, прожгли и выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески, подушки.

По информации издания, Белоусова судится с Захерман: в середине января актриса обратилась в Басманный районный суд с иском и потребовала вернуть 317 тысяч рублей, поскольку после ДТП хозяйка выселила ее из квартиры, оставив себе страховой депозит и 177 тысяч рублей за 2,5 месяца проживания.

При этом коллеги Ефремова считают, что именно он оплачивал съемное жилье Белоусовой. «Основной доход малоизвестной артистки — зарплата в театре "Современник". Однако после ареста Ефремова спектаклей в репертуаре его подруги поубавилось», — пишет издание.

В сентябре прошлого года сообщалось, что изначально Захерман заключала договор только с Белоусовой, но позже увидела, что Дарья вела в квартиру пьяного Ефремова. Тогда хозяйка поняла, что актриса проживает в съемных апартаментах не одна. После смертельного ДТП, устроенного актером, Захерман посмотрела видеозапись, на которой Ефремов, сидя на кровати, дает комментарии по поводу случившегося.

Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. После завершения следствия актера приговорили в восьми годам лишения свободы.