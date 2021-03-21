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Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

В Белоруссии есть те, кто намеренно пытается возродить символы нацизма. Однако, в целом, фашистская идеология чужда белорусам. У этого народа генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом.


Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Накануне он посетил мемориальный комплекс “Хатынь” и вместе с сыновьями принял участие в республиканском митинге-реквиеме “Лампада памяти” к 78-й годовщине хатынской трагедии.

22 марта 1943 года фашистские каратели сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей Хатыни. Это – 149 человек, в том числе, 75 детей. В 1969 году на месте уничтоженной гитлеровцами деревни был открыт мемориальный комплекс.

“Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой – это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей”, – цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что идеи нацизма начинаются со слов о превосходстве одних народов над другими, разделения на высших и второстепенных.

“Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом”, – подчеркнул Лукашенко.

РИА “NEWSTES” писало, в Кремле прокомментировали скандальное заявление Лукашенко, что Россия и Белоруссия не являются друзьями.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского главы об отсутствии у его страны друзей, напомнил, что две страны находятся в составе Союзного государства, поэтому они, скорее, родственники.

“Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном Союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья”, – объяснил журналистам представитель Путина.

Александр Лукашенко выступил со своим заявлением 13 марта, оценивая результаты социологического исследования в канун VI Всебелорусского народного собрания.

Сообщение Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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