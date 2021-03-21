Лунный день сегодня 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика сулит может быть как опасной, так и созидательной. Настало время узнать, какой она будет в это воскресенье. Советы астрологов помогут вам удачно провести день и справиться со всеми возможными трудностями.

Этот день входит в список самых опасных в марте, но виновником этому будет не Луна, а Венера, которой суждено перейти в Знак Овна. Астрологи считают, что из-за этого сегодня все может идти наперекосяк. Не удивляйтесь внезапному срыву планов, появлению непредвиденных трудностей.

Фаза Луны: продолжается фаза роста. Активная Луна в 9 лунный день находится в Знаке Близнецов. Это довольно благоприятное расположение, но злополучный переход Венеры в Знак Овна все портит.

Магнитные бури 21 марта: сегодня ожидается магнитное возмущение, которое может перерасти в полноценную бурю. Стоит быть осторожнее и не переутомляться.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

внимание к деталям;доброта;общение с близкими;мысли о будущем;спокойствие.дальние поездки;жадность;чрезмерная физическая активность.

В ожидании начала новой недели не следует проводить генеральную уборку. Займитесь чем-нибудь интересным и не затратным в плане энергетики. Можно приготовить интересные блюда совместно со второй половинкой. Самое главное — не браться за дела необдуманно. Луна в такие дни не любит спонтанность, а Венера — тем более. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься чем-нибудь приятным.

Что надеть в это воскресенье

Из-за опасности поймать черную полосу астрологи настоятельно рекомендуют остерегаться красного цвета. Этот оттенок может создавать вокруг человека хаос, притягивая проблемы. Лучше ограничиться одеждой спокойных тонов и сдержанного стиля. Дома можно будет носить яркие желтые или зеленые вещи, чтобы насытиться позитивной энергией и набраться уверенности перед началом новой недели.

Из камней-талисманов стоит выделить те, которые помогают оставаться собранными и сильными в любых ситуациях. Речь идет об алмазе, яшме, тигровом глазе и белом кварце. Из украшений сегодня лучше выбирать серебряные изделия, так как они обладают отличными защитными свойствами.

Финансы и работа в 9 лунный день

Большие проблемы могут быть у тех, кто решит отправиться в дальнюю поездку. Люди будут лишены сил, поэтому сильная усталость может настигнуть путешественников уже в первой половине дня. Во время деловой или личной поездки могут возникнуть неурядицы, но это не значит, что они обойдут стороной тех, кто работает в офисе.





Всем, кому нужно будет в этот день заняться бумажной работой, стоит обращать особое внимание на детали. Есть вероятность что-нибудь забыть. Астрологи отмечают высокий уровень удачи для тех, кто занят в творческой сфере. Это отличный день для разработки новых идей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Под воздействием Венеры люди станут более агрессивными. Это значит, что лучше не провоцировать никого не негатив. Оставайтесь спокойными и добродушными в любой ситуации, чтобы сохранить свое здоровье и удачу. Луна в Близнецах поможет сгладить некоторые острые углы, так что в целом этот день будет не настолько опасным, насколько мог бы быть.

Прощайте обиды, дайте зажить старым ранам. Не копайтесь в прошлом и не напоминайте близким людям о былых обидах. Ни к чему хорошему это сегодня не приведет. Что касается физической активности, то в этом плане лучше дать себе немного отдохнуть. Займитесь медитациями, сделайте простые упражнения из йоги.

Любовь и отношения 21 марта

В это воскресенье людям свойственна жадность и отсутствие стремления к компромиссам. Помириться с кем-то не получится, а вот подлить масла в огонь вражды можно без особого труда. Старайтесь этого не делать, чтобы не пострадали ваши нервы, деньги и авторитет.

Знакомиться лучше только в социальных сетях, но и в этом случае не стоит торопить события. Астрологи советуют не назначать на этот день свидания и забыть про флирт. Сфокусируйтесь на вещах поважнее — на детях, родителях, здоровье бабушек и дедушек. Если и общаться с кем-то, то с ними.