Лысая? Зеленые волосы Билли Айлиш ─ парик

Анастасия Иванова

Поп-певица Билли Айлиш (Billie Eilish), которая недавно поразили поклонников своим новым образом, шокировала откровенным признанием. Оказалось, что исполнительница носит парик. Неужели все это время певица была лысая?

В среду Билли Айлиш выставила у себя в Instagram фотографию обновленного образа. Девушка удивила общественность бьюти-преображением. Певица, которая получила в этом году еще две статуэтки «Грэмми», перекрасилась в платиновый блонд. Напомним, что ранее фишкой Билли были черные волосы с неоново-зелеными корнями. Однако сегодня в TikTok американская певица выставила короткое видео, в котором продемонстрировала свой парик.

@billieeilish





♬ Lo Vas A Olvidar — Billie Eilish & ROSALÍA

Оказалось, что знаменитые черно-зеленые волосы на самом деле были париком с начала 2021 года. Носила певица его регулярно, чтобы поклонники не догадались о ее преображении. Более того, видео собрало уже шесть миллионов просмотров. Выяснилось, что все это время певица ходила к колористу и экспериментировала с цветом. Однако Билли решила остановиться на блондинистом цвете волос.

«Все так и было задумано. ЛОЛ, мои волосы были светлыми уже около двух месяцев», — подписала свой пост в Instagram Билли Айлиш.

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