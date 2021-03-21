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Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я сломаюсь, то и она...»

Мама больной раком сестры-близнеца Зиты: «Гита сказала, если я сломаюсь, то и она...»

Несколько лет назад не стало Зиты — одной из сиамских близнецов, непростая история которых стала известно на всю страну. Пару лет назад ее сестре Гите поставили неутешительный диагноз — рак толстой кишки, с которым она мужественно борется. А буквально на днях девушка перенесла очередную операцию.


Врачи диагностировали у Гиты Резахановой воспаление почки и настояли на оперативном вмешательстве. Гите ничего не оставалось, как в очередной раз лечь в больницу. Несмотря ни на что, пациентка старается не терять оптимизма и веру в лучшее.

«Мне опять нездоровится... Три дня кровила почка мелкими сгустками, через стент выходила кровь... Мама, конечно, распереживалась и сразу отвезла меня в клинику. Мне провели операцию — установили в почке новый стент. Устала ли я? Да, очень! Устала от клиник, стентов, уколов и других трудностей, которые навалились на меня. Но надо терпеть! Жизнь — это испытания, но в ней есть и награды!» — поделилась 29-летняя Гита со «NewsTes.ruом».

К слову, проблемы с почками у Резахановой начались до того того, как ей поставили страшный диагноз — рак толстой кишки. Ко всему этому прибавился букет других болезней.

«Были также множественные кисты на яичниках и огромный камень в брюшной полости. Когда я услышала вердикт врачей, я плакала несколько дней. Нет не рыдала, я жила, ходила в больницу говорила с людьми, но слезы текли и текли с моих глаз сами. Гита с тревогой смотрела на меня, не понимая и еще не зная, что происходит. Я не знала, как ей сказать. Врачи сказали. И Гита с улыбкой ответила: будем бороться. А потом в машине с бледным лицом сказала, что если я сломаюсь, то и она...» — делилась мама Гиты. 

После выписки из клиники, которая намечена на понедельник, Гита займется преподаванием, а также продолжит изучать английский и арабский языки. Пользователи Сети надеются, что ей удастся справиться со всеми трудностями и восстановиться после изнурительных болезней.

«Милая девочка, сколько же испытаний прошла ты и твоя мамочка. Вы наши герои. Живите, пожалуйста, долго и счастливо!»; «Держись, девочка! Я тоже была в больнице, прошла курс лечения, сейчас буду долечиваться дома. Все будет хорошо. Когда с нами Бог, все испытания преодолимы!»; «Гита, вы такой мудрый человек... Честное слово, иногда я вами восхищаюсь. Каждое ваше слово доходит до моего сердца. Вы удивительно понимаете жизнь. Выздоравливайте и ни о чем не беспокойтесь. Мы мысленно с вами», — отмечают многие.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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