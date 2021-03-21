Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мама Саши Черно умерла от рака

Мама Саши Черно умерла от рака

Недавно Саша Черно рассказала своим подписчикам о том, что ее мама попала в реанимацию. Переживать о ней Саша не стала, она как раз волновалась о себе: по ее мнению, у нее случился отит из-за ее тесной связи с мамой, несмотря на то, что они не общаются. Сегодня она объявила о том, что ее мама умерла, но быстро убрала пост, скорее всего, из-за большого количества возмущенных комментариев.

Несколько дней назад мама Саши Черно попала в больницу. Экс-участница так и не наладила отношения с близким человеком, несмотря на попытки Ирины Николаевны получить прощение дочери. В этот период она беспокоилась о своем отите и рассказывала истории о лихачах-таксистах, а также о том, что отсутствие общения с мамой не нарушило крепкую связь, из-за чего она и заболела, пишет newstes.ru.
Сегодня Черно сообщила, что мама умерла. И посоветовала всем жить по совести, мириться, если поссорились и общаться с родными. Сама она этому правилу не следовала, маму не прощала, хотя та приходила неоднократно на ББ и на телестройку, приносила подарки для внука, рассказывала о болезни, а в ответ Черно уверяла всех, что мама обманывает и манипулирует.

«Я рада, что ты успела увидеть внука», - высказалась Черно, обратившись к матери.


Многие пользователи сочли Черно чрезмерно жестокой и, к тому же, жадной. На словах она собиралась маму забрать к себе или оплачивать ей пребывание в специальной клинике. На одной из последних встреч с мамой, которая проходила в студии ББ, Саша и ее сестра доводили тяжелобольную женщину, не желая хоть немного сбавить обороты. Все ради хайпа и обсуждений.

Последние годы жизни Ирины Николаевны проходили в больницах. Она перенесла инсульт, ей диагностировали рак. Никто из родственников не пожелал оказать ей поддержку. Количество негативных высказываний по поводу отношения Черно к матери просто зашкаливает. Пользователи не понимают, такого равнодушия экс-участницы.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Алексей Купин назвал приоритеты крепкого брака
Мама Саши Черно умерла от рака
Мама Саши Черно умерла от рака
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Захар Саленко пытался помириться с Яной Шафеевой
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до 100 лет
Российские ученые научились выявлять людей, которые могут прожить до
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Финансист рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи автомобилей Tesla
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины: «Слабый мужчина всегда вымещает зло на том, кто не может ответить»
Подруга Легкоступовой подтвердила версию с изнасилованием Валентины:
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
Бывшие Давы объединились! Ольга Бузова и Карина Кросс теперь заодно
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Путин назвал ключевую веху двух последних десятилетий для России
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

У Саши Черно умерла мама
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4952 - Lite (30.11.2017) ТНТ
Дом 2 - Дневной, Выпуск 5025, Lite (11.02.2018) ТНТ
Дом 2 - Вечерний - Выпуск 5012 - Город любви (29.01.2018) ТНТ