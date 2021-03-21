Мама Саши Черно умерла от рака

Вадим Карасев

Недавно Саша Черно рассказала своим подписчикам о том, что ее мама попала в реанимацию. Переживать о ней Саша не стала, она как раз волновалась о себе: по ее мнению, у нее случился отит из-за ее тесной связи с мамой, несмотря на то, что они не общаются. Сегодня она объявила о том, что ее мама умерла, но быстро убрала пост, скорее всего, из-за большого количества возмущенных комментариев.

«Я рада, что ты успела увидеть внука», - высказалась Черно, обратившись к матери.

Несколько дней назад мама Саши Черно попала в больницу. Экс-участница так и не наладила отношения с близким человеком, несмотря на попытки Ирины Николаевны получить прощение дочери. В этот период она беспокоилась о своем отите и рассказывала истории о лихачах-таксистах, а также о том, что отсутствие общения с мамой не нарушило крепкую связь, из-за чего она и заболела, пишет newstes.ru.Сегодня Черно сообщила, что мама умерла. И посоветовала всем жить по совести, мириться, если поссорились и общаться с родными. Сама она этому правилу не следовала, маму не прощала, хотя та приходила неоднократно на ББ и на телестройку, приносила подарки для внука, рассказывала о болезни, а в ответ Черно уверяла всех, что мама обманывает и манипулирует.Многие пользователи сочли Черно чрезмерно жестокой и, к тому же, жадной. На словах она собиралась маму забрать к себе или оплачивать ей пребывание в специальной клинике. На одной из последних встреч с мамой, которая проходила в студии ББ, Саша и ее сестра доводили тяжелобольную женщину, не желая хоть немного сбавить обороты. Все ради хайпа и обсуждений.Последние годы жизни Ирины Николаевны проходили в больницах. Она перенесла инсульт, ей диагностировали рак. Никто из родственников не пожелал оказать ей поддержку. Количество негативных высказываний по поводу отношения Черно к матери просто зашкаливает. Пользователи не понимают, такого равнодушия экс-участницы.