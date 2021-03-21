Мари Сенн: «Марьяна Ро ревновала, что у меня появилось много подписчиков»

Анастасия Иванова

Еще несколько лет назад Марьяна Ро и Мари Сенн были лучшими подругами: снимали ролики, везде были вместе и старались поддерживать друг друга. Но затем между ними пробежала черная кошка и теперь две дивы YouTube не общаются между собой.

Ходили слухи, что Марьяна Ро оскорбила Мари Сенн, так как считала, что именно ей она обязана славой. Дело в том, что Марьяна несколько лет назад предложила тогда еще малоизвестному блогеру сделать коллаборацию — и это отразилось на количестве подписчиков Сенн. Их число увеличилось в разы.

«Я знаю, что она ревновала, ведь на меня много подписалось, меня начали сразу все любить, а на Марьяну шел хейт. Думаю, многие говорили, мол, зачем ты сняла с ней видео, отдала аудиторию! Я ей благодарна и не хочу встревать в этом. Себя всегда считала другой — солнышком, которое что-то получает и хочет отдавать эти лучики людям», — сказала Сенн в эфире YouTube-канала «Пушка».

Мари также припомнила стычку, когда Марьяна Ро высказала экс-подруге все, что о ней думает — но за девушку заступился блогер Герман Черных. «Она сказала «я вас сделал», без меня вы никто. Это все начало меня выводить из себя, я там чуть ли телефон не сломал», — вспоминал молодой человек.

Ролик, где он кричит на Марьяну, затем слили в Сеть, и это чуть не стоило Герману карьеры — на тот момент он был номинирован на престижную молодежную премию, у которой безупречная репутация. В итоге Черных и Ро смогли помириться, а вот Сенн с Марьяной, судя по всему, так и не общаются.