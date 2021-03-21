«Меня накрывали приступы несостоявшегося материнства»: Вика Цыганова рассказала о попытке ЭКО

Анастасия Иванова

Более 30 лет певица счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. Родить супругу наследника у Вики не получилось. А взять ребенка из детского дома или прибегнуть к ЭКО звезда шансона не решилась.

57-летняя Вика Цыганова всегда мечтала о большой семье. Только вот обзавестись наследниками исполнительница так и не сумела. «Мне бесплодие не ставили. Я очень хотела быть матерью. Когда была маленькой, то думала, что у меня будет 10 детей. В браке с Вадимом не было ни одного случая беременности. Бывает такая несовместимость. Я к этому отношусь как к какому-то предназначению. Делала обследование, у меня все в порядке. Такой у нас брак. Иногда приступы несостоявшегося материнства меня накрывали, я плакала, но недолго. Вадим меня никогда не упрекнул. Я думаю, что у нас все впереди, ведь можно взять ребенка. Для меня муж — это все, свет в окошке», — призналась артистка в программе «Секрет на миллион» канала НТВ.

Звезда шансона думала даже об экстракорпоральном оплодотворении. Однако сделать процедуру она не решилась. «Готовилась в 40 с небольшим лет, но ЭКО удивительным образом не состоялось. Во-первых, не было благословения. А у меня всегда были глубокие сомнения, думала: «Значит, нам не дано». Что-то было в этом неестественное, против природы… вот я хочу и дайте мне. Но в клинику легла, прошла обследование. Все у меня работало, но мне не сделали это ЭКО. Я ушла из клиники, приняла решение не делать», — призналась Вика.

После неудачной попытки Цыганова всерьез думала взять ребенка из детского дома. «В журнале увидела мальчика, во мне взыграли материнские чувства. Потом подумала: «А вдруг он не один? Вдруг он болеет? Это мне надо бросить все и сидеть заниматься ребенком?» Позвонила в детский дом, а директор сказал, что вчера этого ребенка забрали. У меня началась истерика, говорю: «Может, я лучше?» Мне ответили, что его забрали хорошие люди. А мальчик оказался болен — у него астма тяжелая. И у него еще есть брат-инвалид. Я бы все это не понесла», — разоткровенничалась исполнительница.

К слову, Вика считает, что не смогла забеременеть из-за аварии, в которую попала много лет назад. Тогда артистка долго лечилась и восстанавливалась. «Это были первые гастроли. Чудом выжили. Водитель не справился с управлением, наверное. Мы перевернулись, я лицом лежала на осколках стекла, моя туфля оказалась под щекой. Была травма головы. Через месяц случился первый приступ эпилепсии. Я 15 лет болела. У меня на свет реакция очень сильная, поэтому долго не могу стоять на сцене. Может, по этой причине не смогла и родить. Беременность угрожала моей жизни», — заключила Цыганова.