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МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму

МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму
Киев считает "юридически ничтожным" указ президента России Владимира Путина о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму. Об этом в беседе с РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Киев намерен восстанавливать права "законных собственников" на земли после "возвращения" территории полуострова.

Собеседник агентства также пояснил, что в МИД Украины уверены, что указ российского лидера не приведет ни к каким последствиям в правовом поле для Киева.

В мире

По материалам: ria.ru
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