Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в районе поселка Веселая гора ЛНР

Влада Некрасова

РИА “Новости” сообщило сегодня об обстреле беспилотника ОБСЕ вблизи села Веселая Гора, подконтрольного ЛНР. Тем не менее беспилотник удалось посадить.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сделал заявление журналистам, что украинские ВС разместили бронетранспортер в жилом квартале подконтрольного Киеву города Счастье для того, чтобы наблюдатели ОБСЕ не обнаружили его, и открыли стрельбу по дрону миссии, двигавшемуся с направления Веселой Горы в район Счастья.

Сообщение Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в районе поселка Веселая гора ЛНР появились сначала на Информационное агентство "SM News".