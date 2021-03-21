Мясников назвал сигнализирующий об опасных заболеваниях цвет ногтей

Вадим Карасев

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи на телеканале «Россия 1» рассказал, как цвет ногтей может сигнализировать о появлении опасных заболеваний. Его слова приводит «Пятый канал».

По его словам, ногтевые пластины — отличный индикатор состояния здоровья, так как изменение их цвета может говорить об инфицировании организма и опасном заболевании.

Мясников заявил, что обычно изменение цвета ногтей говорит о возникновении часто встречающихся неопасных инфекций, однако в некоторых случаях может свидетельствовать об образовании опасной злокачественной опухоли — меланомы. «Особенная опасность может грозить женщинам, которые используют гелевое покрытие. Они месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее „сооружение“», — сказал врач.

Он также пояснил, что у некоторых людей диагностируют синдром зеленых или желтых ногтей. Такое изменение обычно говорит о наличии заболеваний, однако они могут возникать и при более опасных болезнях, например, при онихомикозе — грибковом поражении ногтевых пластин.

Ранее сообщалось, что по состоянию ногтей зачастую можно определить наличие заболеваний. Например, признаком высокого уровня холестерина, следовательно, риска или наличия сердечно-сосудистых заболеваний оказались темные полоски или так называемые осколочные кровоизлияния на ногтях. Внешне такие кровоизлияния похожи на занозу, которая застряла под ногтевой пластиной.