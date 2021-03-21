На акции в Амстердаме задержали более 150 человек

Алексей Вольцев

Более 150 человек задержаны в ходе несанкционированной акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 в Амстердаме, говорится в сообщении полиции города.

В воскресенье демонстранты вновь собрались на Музейной площади в Амстердаме для участия в несанкционированной акции. Демонстрация прошла под лозунгом "пить кофе за свободу": протестующие требовали свободу собраний. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать участников акции.

"Задержано более 150 человек, большинство из них по статье 2.2. (нарушение общественного порядка)", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в воскресной акции приняли участие около 300 человек.

Nouvelle manifestation aujourd'hui à #Amsterdam aux Pays-Bas contre les restrictions sanitaires. La police évacue au canon a eau le #museumplein. pic.twitter.com/xsJ3LIMf24 — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) March 21, 2021

Демонстрация в Амстердаме прошла также в субботу. Как сообщили РИА Новости в мэрии столицы Нидерландов, полиция задержала 58 человек.

Гааги. Тогда для разгона акции также были применены водомёты. Полиция задержала около 20 человек.

Акции протеста против ограничений по СOVID-19 проходят в выходные также в Великобритании, Германии, Польше, Финляндии и других странах Европы.