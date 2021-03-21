Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Даню Милохина обрушился хейт: «Необразованный человеком, с которым нельзя поговорить»

На Даню Милохина обрушился хейт: «Необразованный человеком, с которым нельзя поговорить»

Сегодня большинство популярных блогеров только недавно закончили школу. Однако не все из них блистают знаниями школой программы. Актер Семен Трескунов решил высказаться по этому поводу.

По мнению звезды, современные блогеры и тиктокеры не учат подростков правильным вещам, которые пригодятся в жизни. Семен отмечает, что блогеры могли бы научить свою огромную аудиторию чему-то хорошему. Однако они заботятся только о личном обогащении.


«Не понимаю, что людям, которые чуть помладше меня, может нравиться в Дане Милохине. Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно о чем-то поговорить», — сказал Трескунов в интервью для Ирины Шихман.

Актер также затронул и Моргенштерна. Трескунов отмечает, что именно рэпер вывел на новый уровень культ телесности.

«Он вывел его на новый уровень культ телесности. Мол, смотрите какой я классный, я этого не стесняюсь», — признается Семен.  

Трескунов также вывел формулу, которой сейчас придерживаются популярные блогеры. Так, практически каждый рассказывает у себя на странице про нищую жизнь, а после демонстрирует, чего он добился.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел коронавирусом
Премьер-министр Пакистана привился китайской вакциной и заболел
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
В Минцифры назвали преимущество продажи автомобилей через госуслуги
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Под Запорожьем найден мертвым пропавший 4 месяца назад доктор наук
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
Пензенский депутат оценил работу губернатора Белозерцева
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40 лет
Экс-министр финансов назвал экономическую политику США худшей за 40
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от российских подлодок
Британский флот обзаведется специальным кораблем для защиты от
Байден засомневался в своих умственных способностях
Байден засомневался в своих умственных способностях
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Ждет второго? Татьяна Брухунова интригует округлившимся животом
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция
Экс-продюсера Николая Баскова задержала полиция

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций

Еще по теме

Семен Трескунов о Дане Милохине: «Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно поговорить»
Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно расстроился»
Семен Трескунов о взрослении: «Боялся, что стану одним из трагичных примеров»
«Марина – не моя биологическая мама»: Семен Трескунов раскрыл семейную тайну