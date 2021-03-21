На Даню Милохина обрушился хейт: «Необразованный человеком, с которым нельзя поговорить»

Алексей Вольцев

Сегодня большинство популярных блогеров только недавно закончили школу. Однако не все из них блистают знаниями школой программы. Актер Семен Трескунов решил высказаться по этому поводу.

По мнению звезды, современные блогеры и тиктокеры не учат подростков правильным вещам, которые пригодятся в жизни. Семен отмечает, что блогеры могли бы научить свою огромную аудиторию чему-то хорошему. Однако они заботятся только о личном обогащении.

«Не понимаю, что людям, которые чуть помладше меня, может нравиться в Дане Милохине. Мне не кажется он образованным человеком, с которым можно о чем-то поговорить», — сказал Трескунов в интервью для Ирины Шихман.

Актер также затронул и Моргенштерна. Трескунов отмечает, что именно рэпер вывел на новый уровень культ телесности.

«Он вывел его на новый уровень культ телесности. Мол, смотрите какой я классный, я этого не стесняюсь», — признается Семен.

Трескунов также вывел формулу, которой сейчас придерживаются популярные блогеры. Так, практически каждый рассказывает у себя на странице про нищую жизнь, а после демонстрирует, чего он добился.