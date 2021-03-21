На Украине радикалы забросали офис Зеленского петардами

Лидия Мартынова

В Киеве участники митинга у офиса президента Украины забросали здание петардами. Об этом пишет РИА Новости.

Акция проходит в поддержку бывшего главы одесской ячейки “Правого сектора” (запрещена в России) Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам заключения.

Отмечается, что в акции принимают участие более тысячи человек, в основном, молодежь. Митингующие требуют освободить осужденного

Сообщается, что протестующие облили краской центральный вход в офис и разбили стекла в дверях. Они также бросили внутрь файер и попытались поджечь дверь.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что президент Украины Зеленский назвал фейковым референдум о присоединении Крыма в 2014 году.

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