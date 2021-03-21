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Нападения из Крыма или Беларуси не будет: эксперт оценил шансы начала Путиным весной большой войны против Украины

Нападения из Крыма или Беларуси не будет: эксперт оценил шансы начала Путиным весной большой войны против Украины

Вопреки прогнозам о новом витке российской агрессии есть как минимум три признака, что обострения в ближайшее время не будет. Такое мнение в комментарии «Обозреватель» высказал украинский военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что Россия не готова к масштабным военным действиям экономически, да и с личным составом немало сложностей.

«Денег нет. Если вице-премьер правительства России по ВПК на брифинге официально заявляет: мы прекращаем покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их дороговизны, то это уже серьезно», — отметил Жданов.

Вторая причина, вынуждающая Кремль повременить с наступлением, это нехватка личного состава в российской армии. «В связи с военными конфликтами в российских войсках пошел большой отток контрактников. Плюс контрактники пошли на лучшие условия в Росгвардию…, а военкомы устраивают облавы возле метро и общаг», — сказал Жданов.

Третьей причиной Жданов видит тот факт, что Путину все еще хочется поиграться в «миротворца», а большая война «поломает все схемы, все усилия будут умножены на ноль».

Военный эксперт не ожидает нападения ни с белорусского направления, ни со стороны оккупированного Крыма. Беларусь все еще экономически зависима от Украины, а наступать из Крыма неудобно, поскольку разрушается легенда про «ихтамнетов».

«Не думаю, что Лукашенко выстрелит сам себе в ногу, — говорит Жданов. — Рынок сбыта для товаров Беларуси — это по большей части Украина. Начиная с их МАЗов, которые мы покупаем для наших Вооруженных Сил, заканчивая мясомолочной продукцией, которую они нам продают… Крымское направление — ни в коем случае нет, потому что Путин там стоит под триколором… Тут уже никто не скажет ни про «зеленых человечков», ни про «ихтамнет».

Напомним, полковник ВСУ, представитель Сил специальных операций в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что к полномасштабной войне с Россией однозначно нужно готовиться. Есть вероятность выдвижения россиян на Каховку, поскольку Крыму очень сильно нужна вода.

Украина

По материалам: fakty.ua
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