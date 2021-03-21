Настя Балтер собирает деньги, чтобы помочь подписчице

Вадим Карасев

Настя Балтер прибыла в Москву, в ожидании приглашения на шоу, нашла работу. А в свободное время развлекается тем, что помогает окружающим. Подписчицы присылают ей свои грустные истории, Настя объявляет сбор средств, и проблема решена. Пользователи считают, что Балтер следовало бы более реалистично смотреть на вещи.

«Я знаю, что мои подписчики - моя сила. Нам предстоит собрать 30 тыс. рублей за 5 дней, иначе они останутся на улице», - призывает Настя фолловеров.

Настя Балтер продолжает удивлять подписчиков. Недавно она объявила, что летит в Москву, где будет ждать приглашения на шоу. Поклонники телестройки забеспокоились, что Настю вернут на шоу, хотя обещали не брать старых участников. Появилась версия, что Настя станет героиней шоу «Пацанки», пишет newstes.ru.Как бы там ни было, в столице Балтер не скучает. Она уже нашла себе работу - продает солнцезащитные очки, а остальное время тратит на знакомство с подписчиками. Ее помощи попросила женщина с двумя детьми, которой нечем заплатить за квартиру. Работу она потеряла, и если не заплатит за жилье, их выставят на улицу.Настя сразу же объявила сбор 30 тысяч рублей среди поклонников. Раньше она уже помогала одному мужчине, которому купила билет в Челябинск за 3 тысячи рублей. Теперь сумма выросла в десять раз. Настя отправилась знакомиться с подписчицей лично, чтобы убедиться, что ей действительно нужна помощь.Ужасный подъезд она сравнивала с домами в родной Уфе и заверила, что он во много раз хуже, квартира тоже показалась Насте катастрофической. С собой она привезла продукты и ожидает, что неравнодушные подписчики ей помогут набрать 30 тысяч рублей. Пользователи не слишком одобряют такие инициативы, придется помогать за свой счет?