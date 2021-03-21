Настя Решетова дала шанс на участие в шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» молодой пассии Ильи Бачурина

Алексей Вольцев

«Я считаю себя красивой женщиной!» — уверенно заявила Анастасия Решетова в дебютном выпуске шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ», где приняли участие девушки, считающие, что смогут завоевать достойное место в фэшн-индустрии. Несмотря на довольно высокое самомнение, Решетова мягко отнеслась к тем, кто пришел покорять проект.

Порноактриса, выпускница детского дома, трансгендер — модное шоу на ТНТ пришли штурмовать разные девушки, многие из которых получили грустное «нет» от компетентного судейства, куда, помимо пресловутой Решетовой, вошли шоумен Александр Гудков, модельер с мировым именем Филипп Плейн, а также стилист Гоша Карцев.

Среди потенциальных победительниц проекта оказалась и 21-летняя Саша Наумова — избранница сооснователя «Главкино» Ильи Бачурина, который известен своими романами с актрисой Равшаной Курковой и звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой.

Стоит ли говорить о том, что у Наумовой есть опыт в моделинге, более того, она несколько лет играла в КВН и пыталась рассмешить жюри, но, кажется, шутка не удалась. «Ты прикольная, ты смешная, наверняка подойдешь для телевидения, но на счет следующей топ-модели России не знаю», — вердикт Плейна не вселял радости, которому, по всей видимости, не понравилась походка рыжей бестии.

Несмотря на это, судейство в большинстве своем приняло решение дать шанс амбициозной девушке идти дальше и показать себя на шоу.

«Хочу, чтобы Филипп Плейн поменял мнение о моей походке. Ну да, может, я немного сутулюсь, может, я волновалась, но! На показах все кастинг-директоры мне говорят, что я хожу хорошо!» — подчеркнула Александра. Гудков в свою очередь назвал избранницу Бачурина самородком, а Решетова отметила то, что девушку любит камера. «Ты очень хорошо получаешься на фотографиях, я дам тебе шанс!» — отметила брюнетка.

Наумова, конечно, обрадовалась такому раскладу дел и поблагодарила жюри как за критику, так и лестную похвалу в свой адрес.