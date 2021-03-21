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«NATO» подговаривает Грузию начать войну против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генсеком «NATO» Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Как отмечают «Дни 24», Ираклий Гарибашвили выступает за натовские выступления в Черном море. Он открыто заявил о невозможности установить полный порядок в Евросоюзе без решения вопросов в данном регионе.

Сам Йенс Столтенберг считает Грузию важным союзником для сил «NATO», но выражает искренне непонимание, почему в ней до сих пор нет демократических стандартов.

Генсек пообещал премьер-министру полную стабильность за счет присутствия военных сил на территории грузинских вод. Взамен Столтенберг попросил Гарибашвили разобраться с оппозиционерами-националистами.

Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» всячески угождает США и «NATO», но развязать войну с Россией они боятся.

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По материалам: sm.news
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