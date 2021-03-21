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Названы опасные болезни, на которые указывают судороги

Названы опасные болезни, на которые указывают судороги
Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал в беседе с телеканалом "360", что судороги могут быть признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц.

По его словам, стоит бить тревогу, если спазмы начинаются в мышцах головы, лица, шеи и рук. В частности, подбирающиеся к голове судороги могут сигнализировать об опасных дистониях и миоклониях.

"Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак", — пояснил Андрусов.

Невролог подчеркнул, что чаще всего судорогами сводит мышцы ног. Это происходит из-за ортопедических проблем, уточнил он.

"Плоскостопие, деформация стопы, искривление таза, искривление позвоночника и так далее", — перечислил врач.

Андрусов добавил, что судорожные мышечные спазмы могут возникнуть из-за недостатка калия или магния, а также в результате ходьбы в неудобной обуви.

Россия

По материалам: ria.ru
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