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Названы опасные заболевания, которые могут передаваться от родителей к детям

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, большинство проблем со здоровьем передаются через поколения. Генетики считают, что очень важно обладать информацией по поводу хронических заболеваний в семье. Эксперты отмечают, что наличие генетической предрасположенности к какому-то из видов передаваемых заболеваний, вовсе не означает, что человек заблеет им на 100%.

Частыми генетическими болезнями являются сердечные заболевания. Людям с такой генетикой рекомендуется вести здоровый образ жизни и следить за своим питанием.

Другой популярной генетической болезнью являются аденомы в толстой кишке. Они могут начаться зарождаться еще в подростковом возрасте, а нести злокачественный характер только после 40 лет.

От родителей человеку может перейти и непереносимость глютена и высокий уровень холестерина. Именно из-за холестерина увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже инфаркта и инсульта до 40 лет.

Так же передаётся по наследству и депрессивное состояние. Если родители воспринимали мир в мрачных тонах, были склонны к депрессиям и паническим атакам, то лучше будет обратиться к специалисту.

Сообщение Названы опасные заболевания, которые могут передаваться от родителей к детям появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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