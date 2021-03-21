Названы знаки зодиака, которым постоянно чего-то не хватает в жизни

Влада Некрасова

Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые больше всех не довольны своей жизнью и постоянно хотят чего-то большего, сообщает Pinkvilla.

По словам астролога, целеустремленные Козероги всегда устанавливают слишком высокую планку и выбирают большие цели, которые обязательно стараются достичь. Когда представители этого знака пытаются реализовать задуманное, то идут напролом, пока не получат желаемого.