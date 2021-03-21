Немецкий эксперт оценил риск торговой войны из-за "Северного потока — 2"
"Я думаю, что "Северный поток — 2", если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. <…> Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — сказал Рар.Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — сказал Рар.">
Кроме того, политолог высказал мнение, что европейцы понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике американского лидера. Рар отметил, что действия США сейчас направлены не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза.Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.