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Невролог раскрыл самую полезную позу для сна

Невролог раскрыл самую полезную позу для снаФото: pixabay.com

Поза на боку с немного согнутыми руками и ногами наиболее оптимальна для расслабления. При этом для сна лучше выбрать правый бок, чтобы сердце не испытывало нагрузку от сдавливания средостением и легкими. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал врач-невролог, руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова Евгений Соков.

Он не рекомендовал спать на животе, поскольку в таком случае человеку приходится поворачивать голову набок. Из-за этого дыхательные пути, артерии и вены шеи перегибаются и скручиваются.

Более благоприятной он назвал позу на спине. «Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание», — предупредил невролог.

По его словам, в горизонтальном положении отдыхает опорно-двигательный аппарат, сосудистая и нервная системы. Врач напомнил, что сон должен длиться не меньше семи-восьми часов. Идеальное время для сна — с 10 вечера до 6 утра.

Ранее врач травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что правильный матрас и корректное его использование защитят человека от синдрома хронической усталости, который может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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