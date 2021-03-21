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"Никакой мощи": Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой

"Никакой мощи": Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор снова сделал выпад в адрес российского бойца Хабиба Нурмагомедова, уже закончившего карьеру в MMA. По словам ирландца, россиянин не представляет "никакой мощи".

Макгрегор обратил внимание на статистику Нурмагомедова — он посчитал, что отсутствие поражений в UFC нивелируется малым числом нокаутов.

"8 нокаутов в 30 поединках — никакой мощи. Не забывай об этом, плюшевый мишка", — написал он в Twitter.

8 ko/tko across 30 fights = zero power.
Don’t forget it teddy bear.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 21, 2021

Публикация вызвала волну критики в соцсети. Помимо того, что за Нурмагомедова вступились его поклонники, ирландца раскритиковали и его собственные фанаты. Они напомнили ему о недавнем поражении от Дастина Порье и посоветовали думать о реванше.

Как сообщал NEWSTES, ранее дагестанский спортсмен заявил, что если глава UFC предложит ему 100 миллионов долларов, он будет готов провести матч-реванш с Конором Макгрегором.

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По материалам: uposters.ru
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