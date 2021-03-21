Никита Уманский хочет делиться своей радостью со всем миром

Вадим Карасев

Четвёртый день как на крыльях летаю! Все дела и проблемы кажутся несерьезными и легкорешаемыми. Все ушло на второй план. Хочется делиться своей радостью со всем миром!Ребёнок поменял все приоритеты. Я и думать пока о работе не могу. Надо, конечно, брать себя в руки и возвращаться в рабочий режим. Но так не хочется! Хочется, чтоб скорей их выписали, и мы были вместе 24/7. Я походу буду очень сентиментальным папашкой.