Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Уманский хочет делиться своей радостью со всем миром

Никита Уманский хочет делиться своей радостью со всем миром
Четвёртый день как на крыльях летаю! Все дела и проблемы кажутся несерьезными и легкорешаемыми. Все ушло на второй план. Хочется делиться своей радостью со всем миром!

Ребёнок поменял все приоритеты. Я и думать пока о работе не могу. Надо, конечно, брать себя в руки и возвращаться в рабочий режим. Но так не хочется! Хочется, чтоб скорей их выписали, и мы были вместе 24/7. Я походу буду очень сентиментальным папашкой.
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати
Александр и Алеся Энберт: «Чем больше у нас будет детей, тем лучше»
Александр и Алеся Энберт: «Чем больше у нас будет детей, тем лучше»
Гоген Солнцев: «Дана Борисова порядочная, открытая, преданная, не то что моя старуха»
Гоген Солнцев: «Дана Борисова порядочная, открытая, преданная, не то
Ныне покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца
Ныне покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца
Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в Крыму в Судаке
Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в
Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в Сирии
Российские ВКС мощным ударом уничтожили базу подготовки террористов в
Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно расстроился»
Семен Трескунов вновь ответил Никите Михалкову: «Окончательно
Актёр Александр Балуев сравнил советскую и современную экранизации «Угрюм-реки»
Актёр Александр Балуев сравнил советскую и современную экранизации
Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30СМ без ракет
Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей
Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе Байдена
Худшая экономика за 40 лет: экс-министр о безответственном курсе
Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались
Из-за Татьяны Строковой Алина Галимова и Никита Рудаков расстались
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Великий бас Большого. Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"

Еще по теме

Андрей Чуев делится своим счастьем с подписчиками
Богдана Николенко очень рада, что наконец-то вернется в Москву
Настя Лисова рада, что больше не нужно скрывать беременность
Алиана Устиненко не верит ни в любовь, ни в женскую дружбу