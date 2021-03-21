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Николаев ужесточает карантинные ограничения

Николаев ужесточает карантинные ограничения

Николаев ужесточает карантинные ограничения в рамках «оранжевой» зоны с 01:00 24 марта. Об этом в Facebook сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

Решение чиновник объяснил ухудшением эпидемиологической ситуации — в областном центре уже превышен один из двух индикаторов Минздрава по COVID-19. Так, показатель количества госпитализаций составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения, а загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом, составляет 64,72% при допустимом не более 65%.

«Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение — вводим более строгие карантинные ограничения в рамках „оранжевой“ зоны, которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно», — отметил глава области.

На этот период в областном центре будут запрещены:


работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)• работа ярмарок «выходного дня»;
проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м² на 1 человека);
проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос; АЗС будут работать без кафе; парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы — работать по предварительной записи.

Школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более чем 50% от мест для сидения. При этом городу рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры на случай запрета работы общественного транспорта.

Рынки имеют право работать в обычном режиме до воскресенья, 28 марта.

Напомним, помимо Николаевской области, в оранжевой карантинной зоне в настоящее время находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а в «красной» зоне оказались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Киевская области, а также сама столица.

Украина

По материалам: fakty.ua
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