Ночь тротуарной астрономии состоится в Иркутской области 21 марта

Лидия Мартынова

На территории Иркутской области пройдет традиционная Ночь тротуарной астрономии. Все желающие смогут присоединиться к участию в ней в воскресенье, 21 марта.

За организацию мероприятий, приуроченных к всемирной акции, отвечают Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество. В 14 городах, поселках и селах на 24 площадках Иркутской области и Забайкальского края будут выставлены телескопы. Все желающие при ясной погоде смогут понаблюдать за небом с 20 до 23 часов.

Кроме того, на YouTube-канале сообщества будет идти онлайн-трансляция, на которой будут показывать ход мероприятия.

Жителям региона напоминают, что при посещении мероприятия нужно соблюдать требования безопасности, предписанные Роспотребнадзором. От участников акции ждут ответственного ношения масок и соблюдения дистанции.

Ночь тротуарной астрономии впервые прошла в Иркутске в 2007 году. Идея проведения мероприятия принадлежит известному астроному-любителю Джону Добсону, который дважды посещал город. В прошлом году акция прошла в онлайн-режиме, за трансляцией в прямом эфире наблюдали 3 млн человек.

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