Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе

Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе

Норвежский владелец торговой сети Norgesgruppen решила прекратить реализацию газированных напитков известного бренда из-за нанесенных на этикетки “шифров”.


Эти комбинации знаков популярны среди сторонников теорий заговора о возможности искусственного происхождении коронавируса.

Местное издание Nationen уточняет, что выше информации о составе напитка была пропечатана строчка с символами – “COVID”, “1984”, “5G”, “ID2020” и “EVENT201”.

Приводятся слова главы компании Холлеруда, который отнесся с пониманием к решению реализатора и обещал ликвидировать подобные надписи с этикеток.

“Например, “1984” — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса”, — цитирует норвежское издание РИА Новости.

Как отмечают “Дни24”, речь идет о газировке Coca-Cola.

Издание отмечает, что сейчас правоохранители пытаются установить, кто стоит за продвижением теорий заговора, с одной стороны, и зачем на предприятии Coca-Cola допустили размещение таких провокационных для некоторой части населения надписей на этапе контроля качества.

РИА “NEWSTES” писало, летом этого года компания Coca-Cola обещала приступить к тестированию бумажных бутылок для своих газированных напитков.


Прототип бумажной бутылки, содержащей тонкий пластиковый вкладыш, был создан датской компанией Paper Bottle Company (Pobaco).

Ее конечной целью при этом является создать 100% перерабатываемую бутылку без пластика, которая будет способна предотвращать утечку газа из газированных напитков.

Сообщение Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

В мире / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась очень печально для подростков в Ровенской области
Трое в больнице, один — в коме: вечеринка с наркотиками закончилась
СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели Сулеймани
СМИ: Иран планировал убить американского генерала после гибели
Показывал девочке страшные вещи на детской площадке: в Киеве задержали педофила-иностранца
Показывал девочке страшные вещи на детской площадке: в Киеве
Звезда UFC Джон Джонс высказался о заслугах Нурмагомедова
Звезда UFC Джон Джонс высказался о заслугах Нурмагомедова
Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на тренировке в «Хрустальном»
Загитова в Tik Tok показала, как исполняет сложнейший элемент на
Чемпион Олимпиады Траньков считает, что российские фигуристки не займут весь пьедестал на чемпионате мира
Чемпион Олимпиады Траньков считает, что российские фигуристки не
Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20 марта
Главным тренером волгоградского «Ротора» назначен Юрий Батуренко 20
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто
В России с 1 мая меняются правила купли и продажи подержанных авто
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Соотечественники в Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения
Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и воспитании сына
Валерия Ланская о трудностях на шоу «Точь-в-точь», Билли Айлиш и
Гоша Карцев про Филиппа Плейна: «Изначально я готовил нападение на его стразы и черепа»
Гоша Карцев про Филиппа Плейна: «Изначально я готовил нападение на

Топ на сегодня

Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Невролог перечислил связанные со спазмами опасные заболевания
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с молчаливого согласия Германии и Франции
Экс-депутат Рады Журавко: Украина провоцирует конфликт в Донбассе с

Еще по теме

Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Теории заговора о коронавирусе в Еврокомиссии связывают с Россией
Россию обвинили в рождении "теорий заговора"
Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток