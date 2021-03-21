Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе

Алексей Вольцев

Норвежский владелец торговой сети Norgesgruppen решила прекратить реализацию газированных напитков известного бренда из-за нанесенных на этикетки “шифров”.

Эти комбинации знаков популярны среди сторонников теорий заговора о возможности искусственного происхождении коронавируса.

Местное издание Nationen уточняет, что выше информации о составе напитка была пропечатана строчка с символами – “COVID”, “1984”, “5G”, “ID2020” и “EVENT201”.

Приводятся слова главы компании Холлеруда, который отнесся с пониманием к решению реализатора и обещал ликвидировать подобные надписи с этикеток.

“Например, “1984” — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса”, — цитирует норвежское издание РИА Новости.

Как отмечают “Дни24”, речь идет о газировке Coca-Cola.

Издание отмечает, что сейчас правоохранители пытаются установить, кто стоит за продвижением теорий заговора, с одной стороны, и зачем на предприятии Coca-Cola допустили размещение таких провокационных для некоторой части населения надписей на этапе контроля качества.

РИА “NEWSTES” писало, летом этого года компания Coca-Cola обещала приступить к тестированию бумажных бутылок для своих газированных напитков.

Прототип бумажной бутылки, содержащей тонкий пластиковый вкладыш, был создан датской компанией Paper Bottle Company (Pobaco).

Ее конечной целью при этом является создать 100% перерабатываемую бутылку без пластика, которая будет способна предотвращать утечку газа из газированных напитков.

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