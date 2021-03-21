НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова

Влада Некрасова

С тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.

Как сообщает телеканал, кроме артиста "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.

"Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда", — посетовала Качалина.

Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".