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НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова

НТВ узнал о бедственном положении бывшей жены Ефремова
С тех пор, как актера Михаила Ефремова осудили за гибель человека в смертельном ДТП, его бывшая жена Ксения Качалина живет впроголодь, говорится в эфире НТВ.

Как сообщает телеканал, кроме артиста "о женщине некому позаботиться". Утверждается, что сейчас она проживает в "грязной и неухоженной" квартире.

"Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда", — посетовала Качалина.

Бывшая супруга Ефремова подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы она платила алименты на содержание матери. При этом женщина пообещала, что "дождется актера из тюрьмы".

Россия

По материалам: ria.ru
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