Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, занимающаяся изучением энергетики чисел. Эксперты в этой области рассказали о том, каким будет сегодняшний день и какое число будет управлять миром.

Этот день обещает быть непростым, поэтому начать его лучше с позитивной ноты. Можно воспользоваться утренней медитацией на счастливые события. Старайтесь больше улыбаться и думать о хорошем.

Число-покровитель 21 марта 2021 года

Как обычно, складываем все цифры сегодняшней даты и прибавляем к ним порядковый номер дня недели. 2+1+0+3+2+0+2+1+7=18. 1+8=9. Девятка — символ труда, работы и самоотдачи. Это значит, что сегодня нужно работать, заниматься важными делами, уделять время увлечениям. У вас есть большой шанс обрести успех. Символом этого дня можно считать сжатый кулак:





21 марта обладает исключительно мужской энергией, которая будет давать нам силу, выносливость и веру в себя.

Важные события 21 марта из прошлого

В 2006 году 21 марта было отправлено самое первое сообщение в социальной сети Twitter.21 марта 1924 года в этот день Вольфганг Паули опубликовал свою научную работу, сформулировав один из важнейших законов квантовой физики.21 марта 1963 года произошло закрытие тюрьмы Алькатрас в США.

В этот день происходило много важных мировых событий, многие из которых изменили мир музыки, искусства, науки. Это день великих изобретений и открытий, которые требовали длительной работы. Это значит, что наши труды сегодня будут окупаться с лихвой. Нужно продолжать трудиться и верить в себя.

Главные талисманы 21 марта

Лучшими талисманами будет все, что провоцирует мозговую деятельность и дает мотивацию.

Среди минералов такими свойствами обладают янтарь, сердолик, гранат, рубин, цитрин. Носить эти камни лучше всего с золотом. Золото — великолепный источник силы и уверенности в себе.

Платиновые украшения повышают активность мозга и помогают в развитии творческих способностей. Если вас ожидает креативная работа, воспользуйтесь ими.

Лунник. Это растение провоцирует рост творческой энергии. В такие дни, как сегодня, лунник будет просто незаменим.

Оранжевый цвет в одежде. Это самый «креативный» из всех цветов, который также отлично работает как магнит для противоположного пола.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь завершать важные дела. Не начинайте ничего нового, не рискуйте. Отдайте себя полностью тому, что любите. Ненавистную и тяжелую работу лучше делать в самую последнюю очередь.

Не бойтесь принимать важные решения. Если вы побоитесь это сделать, за вас это сделают другие. Относитесь максимально ответственно к своей жизни, к будущему.

Не утопайте в мыслях о прошлом. Эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют думать о вчерашнем дне, о проблемах прошедшей недели. Все мысли должны быть направлены в будущее.