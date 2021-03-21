Ныне покойный сын Ирины Безруковой называл мамой новую жену отца

Анастасия Иванова

Игорь Ливанов и Ирина Безрукова расстались в 2000-м году. У них остался общий сын Андрей, который неожиданно умер в 2015 году. Актер тяжело переживал трагедию и до сих пор с трудом вспоминает об этом.

Ливанов всегда поддерживал Андрея и был рад видеть его в своем доме. Тепло приняла пасынка и новая жена Игоря — Ольга. Они проводили вместе много времени и были близкими друзьями. Наследник звезд неожиданно умер в 2015 году, и то для всех это стало настоящим шоком.

«Когда произошла трагедия с Андреем, я уже знал, что будет Илья (младший сын Ливанова — прим. «NewsTes.ru»). У меня была ответственность перед Олей, я понимал, что ее нужно огородить от этого. Для нее это было запредельное горе. Был период, когда Андрей ее мамой называл. А сколько негативных эмоций досталось малому в утробе? Он же все это пронес», — говорит Игорь Ливанов.

Напомним, Андрей умер 15 марта 2015 года — наследник актеров не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Тогда МЧС вскрыли квартиру и увидели тело молодого человека. Следствие установило, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

В эфире программы «Когда все дома» на Первом канале Игорь Ливанов вспоминал, что когда приехал домой к сыну, то увидел много своих фотографий: в шкафу, на тумбочках, у кровати. Кроме того, в столе он нашел дипломы по сайентологии. «Он знал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не говорил. Я плохо знал собственного сына. До сих пор не понимаю, что с ним тогда произошло, очень бы хотел это узнать», — признался актер ранее Борису Корчевникову.