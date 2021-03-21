Обряд на мартовскую растущую Луну «Денежный прирост»

Вадим Карасев

Люди научились использовать фазы Луны себе во благо. В конце марта каждый сможет воспользоваться энергетикой растущей Луны для того, чтобы привлечь в жизнь материальное благополучие.

В период, когда ночное светило растет, становится проще привлечь в жизнь любые блага. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться случаем, чтобы до 28 числа привлечь в жизнь деньги. Сильный обряд «Денежный прирост» обеспечит безбедное существование.

Обряд проводят в несколько этапов, чтобы привлечь не просто разовое поступление денег, а постоянный их прирост.

1. В вечернее время набирают снег или дождевую воду, заносят домой и кидают несколько монет в емкость, которую затем ставят на подоконник.

2. В горшочек сажают одно из растений, приносящих финансовое благополучие. Удачей будет, если удастся «своровать» отросток, положив взамен блестящую монету.

3. На дно горшочка кладут монеты из емкости с водой, засыпают дренаж и землю, сажают растение и ставят его на подоконник так, чтобы свет Луны обязательно попал на него.

4. После этого растение поливают денежной водой, приговаривая:

«Луна растет, счастье несет. Как она в рост подастся, так и доходы мои вверх пойдут, вместе с растением прорастут».

Рядом с растением располагают копилку, которую обязательно пополняют, чтобы деньги в доме не переводились никогда. Как только растение укоренится и начнет выпускать новые листочки, финансовая ситуация начнет меняться к лучшему.