"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
"Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", – заявил Владимир Путин.
Он напомнил, что конец 1990-х годов был ознаменован сложнейшей ситуацией для всей страны. По словам Владимира Путина, восстановить страну и экономику удалось именно благодаря "терпению и мужеству нашего народа".
Отдельное внимание президент уделил теме возвращения Крыма в состав Российский Федерации.
"Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил "в родную гавань" – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", – подчеркнул Путин.