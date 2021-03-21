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"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства

"Очень яркое событие". Путин назвал главную веху своего президентства
. Основополагающей целью президентства Владимира Путина стало восстановление России как единого государства, об этом глава государства рассказал в интервью "России 1".

"Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства", – заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что конец 1990-х годов был ознаменован сложнейшей ситуацией для всей страны. По словам Владимира Путина, восстановить страну и экономику удалось именно благодаря "терпению и мужеству нашего народа".


Отдельное внимание президент уделил теме возвращения Крыма в состав Российский Федерации.

"Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил "в родную гавань" – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", – подчеркнул Путин.

Политика

По материалам: ria.ru
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