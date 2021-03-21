Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»

Лидия Мартынова

Любит ли себя кто-то также сильно, как Ольга Бузова? Несмотря на то, что вокальные данные дивы современности — это вопрос спорный, она не стесняясь заявляет о своем превосходстве в музыкальной индустрии.

«Инцидент» произошел во время съемок 6 выпуска шоу «Маска», где члены жюри пытались угадать, кто же прячется под костюмом розовой пантеры. Судьи единогласно приняли решение убрать из борьбы именно этого участника, однако, вовсе не ожидали увидеть свою коллегу по сцене Ольгу Бузову. Но девушка никогда не теряется перед публикой. Она с уверенностью сообщила о том, что ее «узнаваемый потрясающий» вокал мог быть рассекречен. Конечно, ведь ведь перед нами великая личность!

Что же, Оля… Хоть заявление было и громким, за песни говорить «спасибо» мы, наверное, не будем, а вот за отличное настроение, пожалуй, поблагодарим! Даже лучший друг Филипп не удержался от смеха. Обратите внимание на серьезный тон этой потрясающей певицы. Она ведь действительно верит своим словам! Второй такой, как Бузова, на свете нет, к сожалению (или к счастью?).

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