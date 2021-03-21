Открылся оптовый маркетплейс Nastocke

Вадим Карасев

Компания-разработчик веб-решений для бизнеса ESK Solutions завершила разработку для своего клиента оптового маркетплейса Nastocke.com. Он представляет собой мультивендорную площадку, объединяющую b2b-продавцов и оптовых покупателей. Гибкая тарифная цепочка дает возможность участвовать в продажах даже небольшим компаниям.

Многофункциональная платформа ориентирована на промышленный рынок, позволяя искать и реализовывать производственную продукцию. На сервисе предусмотрена простая система загрузки прайсов и поиска товаров по категориям. Здесь можно презентовать свою компанию на персональной странице, пригласить клиентов на вебинар или разместить техническую информацию.

«Развитие технологий открывает широкие возможности для продвижения бизнеса. Нашей компанией по заказу клиента создан сервис поиска оптовых поставщиков и товаров в наличии Nastocke.com. Это один из нескольких проектов, стартовавших во второй половине прошлого года. В ближайшем времени ожидается еще несколько релизов», — рассказывает директор разработчика веб-решений ESK Solutions Александр Антипин.

Проект пока находится в стадии бета-версии и все еще проходит тестирование и стабилизацию функционала. Однако он уже доступен для работы, и поток обратившихся в первые дни после запуска сервиса компаний подтверждает высокий интерес к данному направлению.

Возможности сервиса Nastocke

Nastocke.com — это торговая онлайн-площадка, которая собирает и систематизирует данные о продукции и услугах компаний, зарегистрированных в системе. Данная платформа электронной коммерции предназначается для безопасного и выгодного заключения сделок между поставщиком и закупщиком. Маркетплейс гарантирует прозрачность и честность процесса сразу для двух сторон. Пользователи сервиса Nastocke получают только актуальную информацию об остатках товаров в наличии и стоимости в данный момент.

Nastocke.com даёт возможность физическим лицам покупать товары оптом напрямую от производителей. По сути, это онлайн-каталог, в котором пользователи могут за считанные минуты найти и сравнить предложения и цены разных продавцов, ознакомиться с отзывами и в итоге выбрать наиболее выгодные для покупки позиции. Покупатель может сложить выбранные товары в корзину и отправить свой заказ продавцу.

Покупателей заинтересует широкий ассортимент товаров в наличии и вариативность цен, что стало возможным благодаря большому количеству предложений от разных поставщиков и производителей. Клиентам доступна фильтрация товаров по определённым параметрам и стоимости. Важным преимуществом сервиса также является богатая база отзывов и рейтингов компаний. А в разделе с каталогами легко найти нужный бренд или оборудование с кратким описанием.

Пользователи сервиса получают только актуальную информацию об остатках товаров в наличии и стоимости в данный момент. Компаниям, которые хотят реализовать свои товары и услуги, необходимо лишь загружать прайс-листы и заполнить данные. Любой желающий может разместить рекламу на сервисе.

Преимущества для клиентов

Проверенные поставщики — проверка репутации и финансовой надёжности всех зарегистрированных юридических лиц. При выявлении подозрительных фактов и наличия постоянных судебных тяжб пользователи блокируются. Прозрачность сделки — безопасная оплата заказа, гарантия поставки в указанный срок. Только актуальные позиции — все прайс-листы агрегируются и обновляются несколько раз в день. Если поставщик не загружает прайсы больше недели, рядом с его товарами появляется отметка о неактуальности. Удобная организация сбыта товара — соблюдение всех моделей дистрибуции, достоверная информация о брендах, возможность оставлять отзывы, сообщать администратору сервиса о нарушениях условий сделки одной из сторон. Поиск аналогичных товаров — автоматический подбор подходящих по маркировке позиций, а также проверка брендов на совместимость по техническим характеристикам.

Многие оптовые клиенты сегодня предпочитают оформлять заказы самостоятельно без участия менеджеров. Маркетплейс позволяет быстро изучить товары одной категории, оформить заказ, провести оплату и обменяться документами в электронном формате. Клиенты могут посчитать стоимость доставки и отслеживать заказ на сайте.

Преимущества для продавцов

Поставщики, ведущие бизнес через оптовый маркетплейс, также получат целый ряд преимуществ:

Персонализация — создание открытой презентационной страницы о компании, она будет выводиться при поиске информации о фирме в сети. В услугу входит SEO-продвижение и консультации о наполнении страницы контентом. Рост продаж — увеличение клиентской базы позволит быстрее реализовать продукцию и заключить взаимовыгодный контракт. Благодаря широкому ассортименту товаров в наличии и разнообразию ценовых предложений покупателей на ресурсе будет всегда много. Автоматизация бизнеса — автоматическая загрузка остатков и цен из 1С и других учётных и бухгалтерских программ, удобный каталог с настройкой цен и скидок, количества доступных товаров. Повышение маркетинговой активности — возможность предоставления клиентам скидок от объёма закупок, автоматических рекламных рассылок на email, формирования акционных предложений и программ лояльности. Эффективность — сервис собирает данные и предоставляет клиентам аналитику за конкретный период. Поставщики будут в курсе количества показов компании, заинтересованности покупателей и смогут настроить работу бизнеса в максимально эффективном ключе.

Целевая аудитория сервиса — торговые компании, фабрики-производители и дистрибьюторы из разных стран. Ресурс предоставляет возможность зарекомендовать себя перед потенциальными клиентами и развить свой бизнес. Сервис находится на стадии развития, товарные направления согласовываются с поставщиками.

На оптовой онлайн-площадке можно найти покупателей, заинтересованных в приобретении промышленного оборудования и комплектующих резинотехнических изделий, расходных материалов для производственных процессов. Здесь можно искать дистрибьюторов и опубликовать своё предложение о сотрудничестве, указав условия. Помимо этого, пользователи могут настроить специальные цены для покупателей, проводить акции.

Компания ESK Solutions более 10 лет занимается разработкой веб-сервисов на заказ и за это время приобрела ценный опыт. Проект нашего клиента, создан для удобного заключения оптовых сделок и готов к выходу не только на российский рынок. В проекте заинтересованы многие производственные компании из других стран. Заходите на сайт, и убедитесь в этом сами. Nastocke.com — это современный канал продаж, способствующий развитию бизнеса в промышленной области!