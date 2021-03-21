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Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30СМ без ракет

Армения закупила для своих Вооруженных сил многофункциональные истребители Сy-30СМ без боеприпасов.

Такое заявление сделал в Оганаване Арагацотнской области премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

“Спрашивают, почему мы приобрели самолеты. Да, мы приобрели эти самолеты, и да, мы не успели купить ракеты”, – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Он подчеркнул, что если бы самолеты у России были приобретены прежним руководством страны, в период его правления вопрос с поставками боеприпасов для “сушек” был бы решен.

Издание напомнило, что минувшей осенью экс-глава армянского Генштаба Мовсес Акопян сообщил, что к купленным истребителям Сy-30СМ нет боекоплектов. В Минобороне страны отрицали это, подчеркнув, что была раскрыта гостайна.


РИА “NEWSTES” писало, в Военно-космические войска России начал поступать модернизированный фронтовой бомбардировщик СУ-34 НВО.

Преимуществами обновленных боевых крылатых машин стали стали возможность несли на внешней подвеске унифицированных разведывательных контейнеров трех вариантов: оптико-электронного, радиотехнического и радиолокационного.

Они помогают крылатой машине самостоятельно искать наземные, морские и воздушные цели в любую погоду на увеличенной дальности.

Сообщение Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30СМ без ракет появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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