Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пашинян признал покупку у России Су-30 без ракетного вооружения

Пашинян признал покупку у России Су-30 без ракетного вооружения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями села Оганаван Арагацотнской области заявил, что страна действительно приобрела у России истребители Су-30СМ без ракетного вооружения. Ответственность за такое решение он возложил на своих предшественников.

"Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?" - сказал премьер.

Об отсутствии у закупленных Су-30СМ боеприпасов, говорил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Россия не продает другим государствам ракеты "воздух - воздух" дальностью 130 километров. Власти Армении тогда это заявление не подтвердили.

Ранее NEWSTES писал, что Пашинян раскритиковал эффективность российских "Искандеров".

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
В США показали истребитель пятого поколения F-36, который заменит F-16
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую среду
L’Express: Ученые заявили о негативном влиянии собак на окружающую
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время по Уставу
Членство Белозерцева в «Единой России» приостановят в ближайшее время
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
Хрупкие коралловые рифы Гонконга океанологи укрепили за счет 3D-печати
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
АРМИ без ума от прически Джина с длинными волосами: «Такой ВАУ!»
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого мужа пенсионерки
Снова в криминальное прошлое? Дана Борисова решила отбить молодого
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе: «Я был готов уйти из BTS»
Джей-Хоуп рассказал душещипательную историю, которую держал в себе:
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Протесты против ненависти к азиатам прошли в США
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина Эквадора
Испания выдала России обвиняемого в контрабанде кокаина гражданина
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Топ на сегодня

В Москве горит Измайловский Кремль
В Москве горит Измайловский Кремль
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Павел Климкин: Россия может пойти в наступление на Донбасс
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже 18 марта
Делегации США и Китая обвинили друг друга в нарушении протокола на
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для шпионажа
Илон Маск ответил на подозрения Китая в использовании машин Tesla для

Еще по теме

Пашинян подтвердил сообщения о покупке Арменией у России истребителей Су-30СМ без ракет
Пашинян раскритиковал эффективность российских "Искандеров"
Пашинян призвал к новым протестам в Армении
Пашинян допустил покупку оружия в США