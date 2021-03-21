Пашинян признал покупку у России Су-30 без ракетного вооружения

Вадим Карасев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с жителями села Оганаван Арагацотнской области заявил, что страна действительно приобрела у России истребители Су-30СМ без ракетного вооружения. Ответственность за такое решение он возложил на своих предшественников.



"Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны. Ну купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации, кто-то может это объяснить?" - сказал премьер.

Об отсутствии у закупленных Су-30СМ боеприпасов, говорил бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. Россия не продает другим государствам ракеты "воздух - воздух" дальностью 130 километров. Власти Армении тогда это заявление не подтвердили.

Ранее NEWSTES писал, что Пашинян раскритиковал эффективность российских "Искандеров".

