Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон

Вадим Карасев

Павел Бабич не радует свою избранницу романтическими жестами и не собирается следовать советам Леши Купина, уверенного, что крепкие отношения строятся не только на доверии и интиме, но и на общении с родственниками. Бабич общаться с потенциальной тещей не желает, он поспешил сбежать из дома, как только та приехала к ним в гости.

«Приехала мамуля. 5 минут дома, уже составила список хозтоваров, которых не хватает дома», - похвасталась Катя.

Подписчики часто предупреждают Катю Скалон о том, что с Павлом Бабичем ей будет очень и очень непросто. Девушка уже неоднократно сталкивалась с непростым характером Бабича, который не поздравляет ее с праздниками, даже с днем рождения. А теперь выяснилось, что рассчитывать на его дружбу с будущей тещей тоже не стоит, пишет newstes.ru.Стоило маме Кати появиться на пороге их квартиры, как Паша тут же собрал вещи и уехал к своим родственникам. У него скоро соревнования, ему нужно готовиться, а мама подруги, видимо, нарушила бы его режим. Отъезд избранника не слишком опечалил Катю, которая радуется приезду родительницы и даже разрешила ей проинспектировать их быт.За короткий период, буквально за несколько минут мама выяснила, что у пары нет самого необходимого в виде бытовой химии для уборки, кухонных полотенец, тряпок для уборки, ведер и других мелочей такого типа. Пользователям даже любопытно стало, как же Катя убирала при отсутствии всего необходимого.Мама привезла Катину собаку, так что у Скалон еще один повод для радости. Но Паша предпочел не радоваться вместе с ней, не общаться с ее мамой. Хотя стоило бы попытаться исправить мнение женщины о себе - та была против их романа, и не хотела, чтобы Катя мирилась с Пашей за периметром. Ничем хорошим такое противостояние не завершится. Или Кате лучше расстаться с Бабичем, пока не зашло все слишком далеко?