Печальное заявление BTS: «Никогда не женимся на женщинах»

Анастасия Иванова

А на ком они собрались жениться?!

Фанаты АРМИ собрали достаточное количество аргументов на Quora, которые должны убедить других слушателей BTS в том, что солисты группы никогда не представят своим обожателям девушек и жен. По мнению инициаторов поста об отношениях айдолов с противоположным полом, артистам придется выбирать, что их интересует больше всего: карьера или семья. Да, на данный момент все они молоды и амбициозны, но пока ребята работают под началом компании BigHit, у них нет шансов построить крепкие отношения. Давайте послушаем, что по этому поводу думает Уильям (William), создавший отзыв о не совсем правильном образе жизни южнокорейских звезд.

«Карьера будет идти в гору, но семья не построится, пока ее создание стоит под запретом самим лейблом. Да и, честно говоря, не думаю, что BTS захотят рисковать жизнями своих девушек. Они прекрасно знают, какой хейт выливается даже на посторонних красоток, которые когда-то где им подмигнули. Понятно, что на официальных жен посыплются угрозы смерти и недовольства», — высказал мысль парень, которая, честно признаться, действительно выглядит вполне резонной.